Rodel-Weltcup an Repilow - Müller beim Finale Zweiter

Der russische Weltmeister Roman Repilow hat den Gesamtweltcup im Kunstbahnrodeln der Einsitzer-Herren gewonnen. Dafür reichte ihm am Sonntag beim Saisonfinale am Königssee Rang drei. Den Tagessieg holte sich sein Landsmann Semen Pawlitschenko vor dem Österreicher Jonas Müller (+0,003 Sek.). Platz vier ging an den Halbzeitführenden Deutschen Felix Loch.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Roman Repilow reichte Rang drei