Rodionov macht im Estoril-Achtelfinale nur ein Game

Der Niederösterreicher Jurij Rodionov ist am Donnerstag im Achtelfinale des ATP-Turniers von Estoril gegen den als Nummer sechs gesetzten Serben Miomir Kecmanovic sang- und klanglos mit 0:6,1:6 untergegangen. Der Weltranglisten-40. aus Belgrad ließ Österreichs Nummer zwei mit 32 nur gut ein Drittel aller ausgespielten Punkte, Rodionov ließ alle seine drei Breakchancen ungenutzt. Der 23-Jährige schrieb in Durchgang zwei zum 1:2 an, mehr war aber nicht drinnen.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Jurij Rodionov brachte nur einmal seinen Aufschlag durch/Archivbild

"Ich habe sehr gut gespielt, alles was ich versucht habe, ist im Court gelandet", ließ Kecmanovic nach der 64-Minuten-Partie erkennen, dass er einen Sahnetag erwischt hat. Jedenfalls war damit klar, dass Dominic Thiem in der Weltrangliste weiter Österreichs Nummer eins bleibt. Der 29-Jährige siegte zum Estoril-Auftakt gegen den Steirer Sebastian Ofner und kam im Anschluss an die Rodionov-Partie für sein Achtelfinale gegen den 20-jährigen US-Amerikaner Ben Shelton auf den Court. Rodionov hatte in Runde eins den Spanier Albert Ramos-Vinolas besiegt.