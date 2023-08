Rodionov scheitert zum Auftakt der US-Open-Quali

Jurij Rodionov hat den Kampf um ein Ticket für den Hauptbewerb der US-Tennis-Open gleich zum Auftakt der Qualifikation verloren. Am Dienstag unterlag der an siebenter Stelle gesetzte Niederösterreicher in der ersten Runde dem US-Amerikaner Patrick Kypson 4:6,4:6, der Traum von der erstmaligen Teilnahme an den US Open ist damit vorerst geplatzt.

Rodionov kassierte gleich zum Aufakt ein Break und später ein zweites zum 1:4. Das Rebreak zum 2:4 reichte nicht mehr, um den ersten Satz herumzureißen. Im zweiten Durchgang schien Österreichs Nummer drei den Spieß umzudrehen, lag seinerseits mit 4:2 in Front, musste dann aber vier Spiele in Folge abgeben. Ab Mittwoch sind weitere drei österreichische Männer und eine rot-weiß-rote Frau in der Qualifikation aktiv. Sinja Kraus trifft dabei auf die Französin Alice Robbe. Filip Misolic bekommt es mit dem Esten Mark Lajal zu tun, Dennis Novak hat mit dem Belgier David Goffin (Nr. 5) eine schwierige Aufgabe vor sich. Gewinnt Maximilian Neuchrist gegen den Deutschen Maximilian Marterer (24), träfe er auf Rodionovs Bezwinger.