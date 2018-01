Der Tiroler Wolfgang Kindl ist am Sonntag beim Weltcup der Kunstbahnrodler in Lillehammer auf Rang drei gelandet. Der Sieg ging an den Südtiroler Dominik Fischnaller vor dem Russen Roman Repilow. Zweitbester Österreicher wurde als Sechster David Gleirscher, der damit sein Olympia-Ticket fix haben dürfte. Davor waren schon Kindl und Reinhard Egger als Pyeongchang-Starter festgestanden.

(APA)