Reinhard Egger hat am Sonntag bei den Weltmeisterschaften der Kunstbahn-Rodler in Winterberg die Silbermedaille im Einsitzer-Bewerb geholt. Der 29-jährige Tiroler musste sich nur dem deutschen Olympiasieger Felix Loch um eine Zehntel geschlagen geben. Als zweitbester Österreicher landete Wolfgang Kindl an der achten Stelle.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER WM-Silber für Reinhold Egger