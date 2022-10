Rodriguez bezwingt Ex-Weltmeister Price bei Darts-EM

Rowby-John Rodriguez hat bei der Darts-Europameisterschaft in Dortmund einen überraschenden Erstrundenerfolg gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price gefeiert. Der Österreicher besiegte den walisischen Weltranglistenzweiten am Freitagabend 6:4. In der zweiten Runde wartet am Samstag mit Weltmeister Peter Wright aus Schottland der nächste harte Brocken.

