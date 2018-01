Roger Federer gewinnt seine 20. Grand-Slam-Trophäe

Das Jubiläum war emotional. War das auch der beste Federer aller Zeiten?

Roger Federer hat seiner unvergleichlichen Karriere einen weiteren Meilenstein hinzugefügt. Der Schweizer feierte mit mit einem Fünfsatzsieg über Marin Cilic bi den Autralian Open seinen 20. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier. "Wir verneigen uns vor einem der größten Sportler aller Zeiten", sagte Legende Boris Becker, stellvertretend wohl für den Großteil aller Tennisfans weltweit.

Für manch einen mag Federers Rekord-Jubiläum einfach eine - wenngleich unglaubliche - Zahl sein. Dass Erfolg aber auch für den Größten seiner Zunft weder planbar noch selbstverständlich ist, zeigten die Emotionen des 36-Jährigen. Sonst stets eloquent und kontrolliert musste Federer die Siegerehrung mit tränenerstickter Stimme abbrechen. "Ich bin so glücklich, es ist unglaublich. Unser Märchen geht weiter", hatte er zuvor noch die jubelnde Menge in der Rod-Laver-Arena wissen lassen.

Tränen und Triumph

Routine oder Gewohnheit sind auch für einen alterslosen Seriensieger wie Federer solche Tage nicht. Auf der Tribüne versuchte Australiens Tennis-Legende Rod Laver, den Moment mit seinem Handy festzuhalten. "Ich habe das vor lauter Tränen gar nicht gesehen", sagte Federer in der nächtlichen Pressekonferenz, zu der er ein weißes T-Shirt mit stilisierter 20 und den Initialen RF auf der Brust trug.

Märchenhafter war zweifellos der Triumph vor einem Jahr an selber Stelle. Damals nach einer über vierjährigen Phase ohne großen Titel und einer sechsmonatigen Verletzungspause. Nach einem nicht für möglich gehaltenen Comeback reiste er heuer schon wieder als Favorit nach Australien. Während seine jüngeren Langzeit-Rivalen Djokovic, Nadal und Murray den körperlichen Strapazen Tribut zollen müssen, ist Federer mit 36 Jahren, 14 Jahre nach seinem ersten Titel in Melbourne, topfit - und daher weiter das Maß aller Dinge.

Das musste auch Cilic anerkennen. Der Kroate konnte Federer als einziger im Turnierverlauf fordern, den GOAT (Greatest Of All Times) nach 1:2 in Sätzen und Break-Rückstand sogar in einen entscheidenden fünften Durchgang. Nach 3:02 Stunden hieß es aber 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1 für Federer. "Ich hatte eine kleine Chance, aber Roger hat einen großartigen fünften Satz gespielt", sagte der US-Open-Sieger von 2014, der Federer im Wimbledon-Finale vergangenes Jahr noch deutlich unterlegen war.

Statistik wie in "alten" Zeiten

Die 20 kommentierte Federer als "unglaubliche Zahl". Ist das sogar der beste Federer aller Zeiten? Das ist schwierig zu vergleichen, weil er in seinen dominantesten Jahren von 2004 bis 2007 noch nicht diese Konkurrenz hatte. Die Zahlen sehen ihn jedenfalls auf einem ähnlichen Niveau. Federer hat seit Jänner 2017 bei acht Starts sechs große Trophäen gewonnen, je drei Grand-Slam- sowie Masters-1000-Titel. In der Weltrangliste verkürzte er den Rückstand auf Nadal auf 155 Punkte. Schon Ende Februar könnte Federer als älteste Nummer eins in die Geschichte eingehen. Überraschen würde es niemanden mehr. Sein Karriereende ist zwar in Sicht, derzeit aber noch kein Thema. "Solange mein Körper mitspielt, meine Familie mich so unterstützt, ich so viel Spaß habe und um große Titel mitspielen kann, denke ich nicht daran aufzuhören", sagte Federer.

"Das Alter ist nur eine Zahl"

Jetzt hat Federer als zweitältester Grand-Slam-Champion nach Ken Rosewall innerhalb von zwölf Monaten drei Majortitel gewonnen. "Das kann ich selbst nicht glauben. Wenn ich weiter gut plane und hungrig bleibe, können vielleicht noch weitere gute Dinge passieren. Dann spielt das Alter keine Rolle, es ist nur eine Zahl", sagte Federer