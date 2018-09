Roger Federer im US-Open-Achtelfinale, Kerber out

Roger Federer hat am Samstag mit einer starken Leistung das Achtelfinale der mit 53 Mio. Dollar dotierten US Open in New York erreicht. Der als Nummer 2 gesetzte Schweizer besiegte den unberechenbaren Australier Nick Kyrgios nach 1:44 Stunden mit 6:4,6:1,7:5 und trifft nun mit John Millman auf einen Landsmann von Kyrgios.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Roger Federer besiegte Nick Kyrgios in drei Sätzen