Roland Schwab führt U21-Nationalteam zur EM-Endrunde

Österreichs U21-Volleyball-Nationalteam der Frauen hat sich für die Europameisterschaft in Italien qualifiziert. Im Erfolgsteam des Salzburger Coachs Roland Schwab stehen auch Bojana Ubiparip aus Neumarkt und Erna Garibovic von PSVBG Salzburg.

Die EM steigt von 12. bis 17. Juli in Cerignola und Andria (ITA). Österreich holte sich das Ticket beim Heimturnier in Steinbrunn (Burgenland) in überzeugender Manier. Auf Siege über Färöer (3:0) und Israel (3:1) ließ Rotweißrot zum Abschluss Samstagnachmittag ein 3:0 (25:23, 29:27, 25:18) gegen Bulgarien folgen und sicherte sich so Platz eins im Pool D.

ÖVV-Damen-Headcoach Roland Schwab sagte: "Ich bin unglaublich stolz, wie sich unsere Spielerinnen entwickelt haben. Dass sie mit drei Siegen dieses Quali-Turnier gewinnen konnten, ist einfach lässig. Die Stimmung in der Halle war heute toll. Zwei Sätze so knapp zu gewinnen, zeigt den Charakter dieses Teams. Sie haben es sich wirklich verdient, unter den besten acht Teams Europas zu stehen. Der gesamte Betreuerstab freut sich schon, mit diesen Spielerinnen in die EM-Vorbereitung zu starten."

Mittelblockerin Bojana Ubiparip, die bereits im Bundesligafinale aufseiten der Steelvolleys Linz aufgetrumpft hat, sagte: "Ich bin sehr stolz, dass wir das Niveau über drei Sätze bis zum letzten Punkt halten konnten. Die Reise geht weiter, die Vorfreude auf die EM ist riesengroß."

ÖVV-Präsident Gernot Leitner strich heraus: "Es ist eine große Leistung, zu den achtbesten Ländern zu gehören und zur EM zu fahren. Ich freue mich extrem."

Auch U22-Herren bei der EM

Auch die ÖVV-U22-Auswahl der Männer hat das Ticket zur Europameisterschaft gelöst. Die Spieler von Headcoa

ch Markus Hirczy werden somit von 12. bis 17. Juli in Tarnow/Polen mit sieben weiteren Nationen die Endrunde in Angriff nehmen.

Nach dem 3:0 über Gastgeber Albanien zum Auftakt bezwangen die Österreicher in Tirana Montenegro mit 3:2.