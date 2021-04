Roland Schwab jubelt mit Linz-Steg über nächsten Titel

Volleyball-Erfolgstrainer Roland Schwab aus Saalfelden hat mit ASKÖ Linz-Steg den nächsten Meistertitel in der Bundesliga eingefahren.

Das zweite Finalspiel bei UVC Graz wurde zur Machtdemonstration der Steelvolleys: Mit 25:7 (!), 25:20, 25:21 fegte Linz über die Steirerinnen hinweg, damit war die best-of-three-Serie nach dem 3:1 daheim entschieden. Mit Schwab jubelte auch das Salzburger Spielerinnentrio Victoria Deisl, Lilly Hager und Bojana Ubiparip.

"Ich war heute beeindruckt von meinem Team, von Anfang an, vor allem der erste Satz war wie aus einem Guss", sagte Schwab. "Es war gut, dass der Verband sichergestellt hat, dass wir die Meisterschaft auch in dieser Corona-Zeit mit einer Finalserie beenden konnten." Nach etlichen Spielverschiebungen im Herbst war während des Halbfinales auch in Linz ein Corona-Cluster entstanden. Daher wurde die Finalserie verkürzt.

Für Linz-Steg und Schwab ist es der zweite Meistertitel nach 2019. 2020 lag das Team nach dem Grunddurchgang voran, als die Meisterschaft wegen der Coronapandemie abgebrochen wurde. Darüber hinaus wurde drei Mal in Folge der Cupsieg geholt.