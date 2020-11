Roland Schwabs Linzerinnen scheiterten im Europacup

Bitteres Europacup-Aus für die Volleyballerinnen von Linz-Steg: Die "Salzburg-Filiale" von Trainer Roland Schwab verlor im österreich-internen Duell gegen UVC Graz.

Die 0:3-Heimniederlage (19, 11, 20) der "Steelvolleys" bedeutete nach dem 3:2-Auswärtssieg das Aus im Sechzehntelfinale des CEV-Challenge-Cups. Meister Linz (mit den Salzburgerinnen Victoria Deisl, Lilly Hager und Bojana Ubiparip) legt den Fokus nun ganz auf die Bundesliga, wo der dritte Titel in Folge geholt werden soll. In diesem Bewerb hatte es erst am Wochenende ein weiteres Duell gegen die Steirerinnen gegeben, das mit 3:0 gewonnen worden war.

Trainer Roland Schwab sagte: "Kompliment an die Grazerinnen. Sie waren heute eiskalt und haben die beiden Niederlagen gegen uns toll weggesteckt." Der Coach aus Saalfelden ergänzte: "Das Match war im Prinzip ein Spiegelbild von jenem am Samstag. Nur hat dieses Mal die andere Mannschaft super gespielt und gewonnen. Solche Niederlagen passieren leider. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und welche Lehren wir ziehen. Es muss klar sein, dass man auch nach einem klaren Sieg im nächsten Match wieder bei null beginnt und jeder Punkt hart erarbeiten sein will. Schade ist, dass wir im dritten Satz einen Rückstand aufholen konnten, aber sofort wieder eine Punkte-Serie kassiert haben."

Eine jubelnde Salzburgerin gab es aber dennoch am Mittwochabend: Die Pongauerin Birgit Helminger gehört seit Jahren zu den Leistungsträgerinnen bei UVC Graz. Sie freut sich auf den nächsten Gegner, Kairos Ponta Delgada aus Portugal. Gespielt wird am 16. Dezember in Istanbul, wo 24 Stunden später bereits das Viertelfinale in Szene gehen wird.

Quelle: SN