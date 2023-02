Ronaldo-Elfer als Premierentor für Neo-Club Al-Nassr

Mit einem Last-Minute-Elfmeter hat Cristiano Ronaldo am Freitag im dritten Pflichtspiel mit Al-Nassr sein erstes Tor für den saudi-arabischen Club erzielt. Im Ligaspiel bei Al-Fateh sicherte der 37-jährige mehrfache Weltfußballer dem Team in der dritten Minute der Nachspielzeit ein 2:2-Remis. Al-Nassr führt die Tabelle punktegleich mit Al-Shabab an.

