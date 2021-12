Ronaldo gegen Messi im Champions-League-Achtelfinale

Paris Saint-Germain gegen Manchester United ist der große Schlager im Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Die Auslosung am Montag in Nyon brachte damit ein Duell zwischen Lionel Messi (PSG) und Cristiano Ronaldo (ManUnited), den beiden besten Fußballern des vergangenen Jahrzehnts. Ronaldo ist mit 140 Treffern Rekordtorschütze der Königsklasse, Messi folgt mit 125.

Ebenfalls Brisanz verspricht das Duell zwischen dem spanischen Meister Atlético Madrid und dem deutschen Titelträger Bayern München, der die Gruppenphase mit sechs Siegen abschloss. "Es ist eines der attraktivsten Lose im Achtelfinale. Wir wissen, was die können, wie die Fußball spielen. Diese Mannschaft, dieser Trainer (Anm.: Diego Simeone) hat viel Mentalität", erklärte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Gegen Atlético hatten die Bayern zuletzt in der vergangenen Saison in der Gruppenphase gespielt und mit 4:0 und 1:1 die Oberhand behalten. Es gibt aber auch schlechte Erinnerungen: 2016 scheiterten die Münchner im Halbfinale an den Madrilenen.

Rekordsieger Real Madrid mit David Alaba bekommt es mit Benfica Lissabon (Valentino Lazaro) zu tun. Titelverteidiger Chelsea spielt gegen den französischen Meister OSC Lille, der die Gruppe G als Sieger vor Red Bull Salzburg (trifft nun auf Liverpool) abgeschlossen hat.

Die Hinspiele finden am 15./16. bzw. 22. und 23. Februar statt, die Rückspiele am 8./9. bzw. 15./16. März. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 in St. Petersburg.