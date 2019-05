Rose in Gladbach präsentiert:"Bodenständig und ambitioniert"

Drei Tage nach seinem letzten Spiel als Salzburg-Trainer hat sich Marco Rose am Mittwoch bei seinem neuen Club Borussia Mönchengladbach erstmals den Medien präsentiert. Den deutschen Fußball-Bundesligisten will Rose nach seinen Ideen umformen. "Mir ist klar, dass die Ansprüche groß sind und die Erwartungshaltung hoch", erklärte er kurz vor dem Abflug in den viertägigen Spanien-Urlaub.

SN/APA (dpa)/Roland Weihrauch Rose ab sofort Trainer bei Borussia Mönchengladbach