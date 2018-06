Rossi geht aus Pole in MotoGP-Heimrennen in Mugello

Valentino Rossi hat in seinem Heimrennen im italienischen Mugello erstmals seit 2016 wieder die Pole Position in der MotoGP-Weltmeisterschaft geholt. Der 39-jährige Altstar war am Samstag um 0,035 Sekunden schneller als Ducati-Pilot Jorge Lorenzo. Die erste Startreihe komplettiert Rossis spanischer Yamaha-Markenkollege Maverick Vinales (+0,096 Sek.).

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE "Il Dottore" zeigt, was er kann