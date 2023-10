Rossi verliert mit Minnesota gegen Columbus daheim mit 4:5

Für die Minnesota Wild läuft es in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL aktuell nicht gut. Die Mannschaft mit dem 22-jährigen Vorarlberger Marco Rossi unterlag am Samstag daheim den Columbus Blue Jackets mit 4:5 in der Overtime. Es war die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel und die zweite Schlappe in Folge auf eigenem Eis nach einem 3:7 gegen die Los Angeles Kings vor zwei Tagen. Rossi kam wieder auf knapp über 15 Minuten Eiszeit, blieb aber erneut ohne Scorerpunkt.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Rossi verlor mit Minnesota erneut daheim

Minnesota konnte einen 0:2-Rückstand in ein 3:2 verwandeln und sich dann nach einem 3:4 dank eines Treffers des Schweden Marcus Johansson knapp drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung retten. Doch in der Overtime hatten die Gäste durch Jack Roslovic in der 4. Extra-Minute das bessere Ende für sich. Die Schüsse aufs Tor sprechen eigentlich eine deutlichere Sprache: die Jackets hielten am Ende bei 54, die Hausherren nur bei 28.