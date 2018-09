Rossis schlechtestes Moto-GP-Qualifying seit 2006

Für Valentino Rossi ist das Qualifying zum Motorrad-Grand Prix von Aragon zu einem Debakel geworden. Der neunfache Weltmeister musste sich am Samstag in Spanien mit Startplatz 18 begnügen - sein schlechtestes Ergebnis seit 2006. Die Pole Position sicherte sich zum dritten Mal in Folge der Spanier Jorge Lorenzo, 14 Tausendstel vor seinem italienischen Ducati-Teamkollegen Andrea Dovizioso.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Enttäuschung für den "Dottore"