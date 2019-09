"Rostiger" Thiem stellte in Finnland auf 1:0 für Österreich

Ein keinesfalls schon in Hochform befindlicher Dominic Thiem hat am Freitagabend in Espoo Österreichs Davis-Cup-Team erwartungsgemäß mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglisten-Fünfte besiegte den im Ranking nur auf Platz 551 liegenden Patrik Niklas-Salminen nach 1:36 Stunden mit 6:3,6:4. Thiem spielt am Samstag (2. Match nach 13.00 Uhr MESZ/live DAZN) gegen Emil Ruusuvuori.

SN/APA (AFP)/SEPPO SAMULI Favorit Thiem siegte erwartungsgemäß