Rovanperä nach Evans-Ausfall vor erneuter WM-Krönung

Thierry Neuville geht als Führender in die Schlussetappe der Zentraleuropa-Rallye, die am Samstag mit vier Sonderprüfungen im Schärdinger Innviertel und Mühltal WM-Flair nach Österreich brachte. Der Belgier hat im Hyundai 26,2 Sek. Vorsprung auf Weltmeister Kalle Rovanperä aus Finnland (Toyota), der sich bereits am Sonntag in Passau erneut krönen könnte. Denn die Titelhoffnungen des Briten Evans Elfyn Evans (Toyota) endeten an der Wand einer bayerischen Scheune (SP 11).

BILD: SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Neuville als Führender in den Schlusstag der Dreiländereck-Rallye

Rovanperä ging es nach dem Evans-Ausfall taktisch kontrolliert an, Neuville konnte auf den Asphaltstrecken die Führung an sich reißen. Gleich zweimal wurde die Wertungsprüfung Mühltal gefahren, mit einer Länge von fast 28 Kilometern gilt sie als die "Königsprüfung" der gesamten Rallye im Dreiländereck in Österreich, Deutschland und Tschechien. Dritter der Zwischenwertung ist der Este Ott Tänak (Ford/1:49,1 Min.). Von Österreichs Vertretern liegt Staatsmeister Simon Wagner mit Co-Pilot Gerald Winter im Skoda als 17. am besten im Rennen. "Die letzte Prüfung des Tages war die vielleicht schönste bisher an diesem Wochenende", sagte Neuville im Ziel in Bayern und Platz zwei auf der rund 12-km-Etappe Bayerischer Wald. Man habe den ganzen Nachmittag versucht, den Vorsprung zu verwalten. "Ich bin glücklich, dass ich den Tag als Führender abschließe." Rovanperä gewann den Abschnitt mit 0,5 Sek. Vorsprung und meinte. "Ich wollte den Tag mit einem guten Gefühl abschließen und bin deshalb entsprechend gefahren. Das waren wahrscheinlich die anspruchsvollsten Bedingungen, die ich bei einer Asphaltrallye je erlebt habe." Die Ausgangsposition sei gut. "Morgen möchten wir versuchen, den Job zu Ende zu bringen." Vier Wertungsprüfungen in Österreich und Deutschland stehen noch auf dem Programm.