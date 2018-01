RTL-Vizeweltmeister Leitinger erlitt Kreuzbandriss

Skirennläufer Roland Leitinger muss den Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen vorerst begraben. Der Riesentorlauf-Vizeweltmeister riss sich am Donnerstag beim freien Skifahren auf der Reiteralm bei einem Sturz das vordere Kreuzband im rechten Knie. Der 26-Jährige wird noch am Donnerstagabend in Innsbruck von ÖSV-Arzt Christian Fink operiert.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Leitinger muss sich Olympia von Zuhause aus anschauen