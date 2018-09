Rudigier, Schubert, Parma meisterten Vorstieg-Quali bei WM

Max Rudigier, Jakob Schubert und Georg Parma haben bei der Kletter-WM in Innsbruck im Vorstieg den Einzug ins Halbfinale geschafft. Rudigier schnitt in der Qualifikation am Freitag als Siebenter als bester KVÖ-Athlet ab. Schubert musste sich mit Rang 17 begnügen. Der Niederösterreicher Parma konnte sich als 25. gerade noch unter den Top-26 klassieren. Für Mathias Posch (35.) kam hingegen das Aus.

SN/apa Rudigier und seine Kollegen ziehen ins Halbfinale ein