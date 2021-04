Rückkehr mit Test: Aufatmen im Sport über Öffnungsschritte

Bis zu 3000 Fans dürfen ab 19. Mai wieder in die Stadien - Bundesligafinish und ÖFB-Länderspiel mit Publikum.

Die von der Bundesregierung am Freitag verkündeten Öffnungsmaßnahmen lassen auch Aktive und Fans im Sport aufatmen. Ab 19. Mai wird vieles wieder möglich, jedoch noch mit Einschränkungen. Das sind die Rahmenbedingungen:

Sportausübung indoor: FFP2-Maskenpflicht in den allgemeinen Bereichen (z.B. Umkleidekabine), negatives Testergebnis, ein Impfzertifikat oder eine Bestätigung über eine durchgemachte Krankheit muss vorgewiesen werden.

Sportler/innen müssen sich mit ihrem Namen und den Kontaktdaten beim Betreten registrieren, weiters muss ein Abstand von 2 Metern eingehalten werden. Pro Person müssen 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Für die Zeit der Sportausübung gilt keine Maskenpflicht und die Abstandsregel kann bei Kontaktsportarten kurzfristig unterschritten werden.



Sportausübung outdoor: Sport ist "in sportartüblicher Mannschaftsgröße" möglich. Bei Kontakt- und Mannschaftssport muss ein Test gemacht werden (bzw. Impfzertifikat oder Bestätigung über eine durchgemachte Krankheit).



Zuschauerregeln: Maximal 50 Prozent der Kapazität, höchstens aber indoor 1500, outdoor 3000 Zuseher auf zugewiesenen Sitzplätzen werden zugelassen. Erforderlich sind Masken und negative Tests. Die Schlussrunde der Fußballbundesliga am 21. Mai wird somit voraussichtlich die Rückkehr der Fans in die Stadien bringen. Dank der Lockerungen sollte außerdem das erste Länderspiel mit Zuschauern nach acht Monaten möglich sein. Am 6. Juni trifft das ÖFB-Nationalteam im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf die Slowakei. Beim letzten Test vor der EURO-Endrunde dürften gemäß der neuen Bestimmungen zumindest 3000 Fans ins Prater-Oval und die Foda-Elf anfeuern. Bei bedenklichen Entwicklungen der Infektions- oder Hospitalierungszahlen können einzelne Bundesländer weiterhin regional Einschränkungen verhängen, wurde betont.

Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, begrüßte die Öffnungsschritte: Der "Gesundheitsmotor des Landes" werde endlich wieder angeworfen. Für das kontrollierte Öffnen mit Präventionskonzepten, Contact Tracing und Eintrittstests habe sich die Sport-Administration immer eingesetzt.