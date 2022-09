Rückschlag für Prettner/Flachberger bei WM

Die Salzburger Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger fielen am zweiten Tag bei der 49er-WM in Halifax (CAN) weit zurück.

SN/candidate sailing/dominik matthesa Keanu Prettner/Jakob Flachberger.

Rang fünf bei der ersten Wettfahrt, die unter sehr schwierigen Bedingungen gesegelt worden war, hatte das Wolfgangsee-Duo zuversichtlich gemacht. Weniger erfolgreich verlief der zweite Tag. Das Duo verbuchte am Donnerstag die Plätze 14, 13 und 25 und fiel auf Gesamtrang 28 zurück. "Mit dem heutigen Tag sind wir nicht zufrieden. Wir haben zu viele Punkte gesammelt. Das Hauptproblem waren mit Sicherheit die Starts. Wir sind nie gut weggekommen. Das müssen wir für morgen unbedingt verbessern", sagte Steuermann Keanu Prettner.

Hingegen konnte die zweite österreichische 49er-Besatzung Benjamin Bildstein und David Hussl - nach ihrer Kenterung zum Auftakt - am zweiten Tag ordentlich an Boden gutmachen. Bei Sea-Breeze-Bedingungen am Donnerstag startete das OeSV-Duo zwar mit einem zehnten Platz noch etwas verhalten in den Tag, legte dann aber in den zwei weiteren Races zwei zweite Plätze nach und steht damit auf Gesamtrang fünf. "Die heutigen Bedingungen kannten wir gut aus dem Training. Wir hatten eine gute Strategie und Taktik. Das einzig Ärgerliche ist, dass wir im ersten Rennen des Tages keinen optimalen Start erwischten. Mit gutem Segeln konnten wir aber noch aufholen. Die zwei zweiten Plätze freuen uns natürlich. Morgen erwarten wir ähnliche Bedingungen. Wir sind vorne dabei und wollen weiter angreifen", resümiert Benjamin Bildstein.