Rupert Rohrmoser warf doppelt Rekord

Drei Starts, drei Siege, zwei Rekorde: Union-Salzburg-Athlet Rupert Rohrmoser zeigte sich in Klagenfurt hervorragend in Form.

Rupert Rohrmoser trat beim Bundesländer-Nachwuchscup in Klagenfurt in drei Disziplinen an und siegte drei Mal. Seine 55,96 Meter mit dem Hammer sowie die 15,73 Meter im Kugelstoßen bedeuteten jeweils Salzburger U18-Rekord. Dazu kam für den Junioren-EM-Teilnehmer ein Sieg mit dem Diskus (49,28 m).

Ebenfalls erste Plätze eroberten Rohrmosers Clubkolleginnen Sarah Baumgartner (Dreisprung/11,77 m) und Anna Buchner (Kugel/12,95 m). Angela Förster holte bei der parallel ausgetragenen österreichischen Meisterschaft im Siebenkampf U23-Silber.