Russland als drittes Team für EURO 2020 qualifiziert

Die russische Fußball-Nationalmannschaft steht seit Sonntag als dritter Teilnehmer an der EURO 2020 fest. Der WM-2018-Viertelfinalist gewann auswärts gegen Zypern durch Treffer von Denis Tscheryschew (9., 92.), Magomed Osdojew (23.), Artem Dsjuba (79.) und Alexander Golowin (89.) mit 5:0 und ist damit schon zwei Partien vor Schluss nicht mehr aus den Top zwei der Gruppe I zu verdrängen.

Der noch makellose Spitzenreiter Belgien, der so wie Italien sein EM-Ticket bereits in der Tasche hat, siegte in Kasachstan mit 2:0. Einen Erfolg gab es auch für die Niederländer - die "Oranjes" setzten sich in Weißrussland dank eines Doppelpacks von Georginio Wijnaldum (32., 41.) mit 2:1 durch und lagen als Erster von Pool C vorerst drei Punkte vor Deutschland. Das DFB-Team trat am Abend in Estland an. Ungarn schob sich in Gruppe E mit einem 1:0-Heimsieg über Schlusslicht Aserbaidschan zumindest vorübergehend an die zweite Stelle.

Quelle: APA