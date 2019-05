Russland bezwang Tschechien im Spiel um WM-Bronze

Russland hat bei der Eishockey-WM in der Slowakei den dritten Platz belegt. Einen Tag nach der unerwarteten 0:1-Niederlage im Halbfinale gegen Finnland gewannen die russischen Stars das Spiel um Platz drei gegen Tschechien mit 3:2 am Sonntag nach Penaltyschießen. In Bratislava verwandelte Olympiasieger Ilja Kowaltschuk von den Los Angeles Kings den entscheidenden Penalty.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Russland sicherte sich eine Medaille