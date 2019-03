Russland feierte in EM-Quali 4:0-Sieg in Kasachstan

Die russische "Sbornaja" hat Kasachstans Fußball-Nationalmannschaft wieder auf den Boden der Realität geholt. Drei Tage nach deren 3:0-Erfolg in der EM-Qualifikation gegen Schottland feierte Russland am Sonntag in Kasachstan einen 4:0 (2:0)-Sieg.

SN/APA (AFP)/STANISLAV FILIPPOV Denis Tscheryschew traf zweimal