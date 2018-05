Russland gegen Kanada als WM-Viertelfinal-Hit

Titelverteidiger Schweden hat am Dienstag zum Abschluss der Gruppenspiele der Eishockey-WM in Dänemark Russland mit 3:1 bezwungen und sich damit den ersten Platz in Gruppe A gesichert. Damit kommt es schon im Viertelfinale zum Duell von Olympiasieger Russland mit Kanada. Lettland sicherte sich mit einem 1:0 gegen die Gastgeber das letzte Viertelfinal-Ticket und trifft auf Schweden.

SN/APA (AFP)/MADS CLAUS RASMUSSEN Schweden sicherte sich den ersten Platz in Gruppe A