Russland, Kanada, Tschechien und Finnland im WM-Halbfinale

Die Halbfinalspiele der Eishockey-WM in der Slowakei lauten Russland - Finnland und Kanada - Tschechien. Olympiasieger Russland siegte am Donnerstagnachmittag gegen die USA 4:3, während sich Kanada mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Schweiz durchsetzte. In den Abendspielen gewann Tschechien am Ende klar mit 5:1 gegen Deutschland und Finnland 5:4 nach Verlängerung gegen Titelverteidiger Schweden.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Russland bezwang die USA mit 4:3