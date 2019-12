Russland vier Jahre von Olympia und WM ausgeschlossen

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat Russland für vier Jahre gesperrt. Das WADA-Exekutivkomitee bestätigte am Montag in Lausanne die Empfehlung der unabhängigen Prüfkommission CRC und suspendierte die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) bis 2023. Athleten des Landes dürfen in diesem Zeitraum nicht unter der russischen Fahne, sondern nur als neutrale Sportler starten.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Russland vier Jahre von internationalen Sportbewerben ausgeschlossen