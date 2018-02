Russlands Olympia-Fazit: "Wir bekommen unsere Fahne wieder!"

Russland zieht nach Olympischen Winterspielen unter erschwerten Bedingungen ein versöhnliches Fazit. "Die seltsamsten Olympischen Spiele in der Geschichte unseres Sports sind vorbei", schrieb am Montag die Zeitung "Sport-Express". Der Kreml nannte das Abschneiden der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) auf 168 Aktive reduzierten Mannschaft in Südkorea einen Erfolg.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Für Russland ist die Sport-Welt wieder halbwegs in Ordnung