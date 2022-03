Russlands Sport 2022 ist beendet

Nach den großen Fußballverbänden FIFA und UEFA eliminiert nun auch der Internationale Skiverband (FIS) russische Aktive.

Die restliche Ski-Weltcupsaison wird ohne Beteiligung der Teams aus Russland und Belarus stattfinden. Diese Entscheidung als Folge des Einmarsches der russischen Truppen in der Ukraine gab der Internationale Skiverband (FIS) am Dienstag bekannt. Gemäß den Vorgaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gelte der Ausschluss für alle FIS-Sparten und -Wettkampfserien. Zuvor war bereits der Norwegische Skiverband vorgeprescht und hatte angekündigt, alle Russen und Belarussen von Ski-Weltcups auszuschließen. Die russischen Skilangläufer, Skispringer und nordischen Kombinierer würden am Mittwoch abreisen, hieß es.

...