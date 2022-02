Russlands Sport wird geächtet

Die Schlinge um den Sport im Land des Präsidenten Wladimir Putin zieht sich zu. Einige Verbände schließen die russischen Aktiven aus - einige zögern noch.

Über Jahre hat Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Sport das eigene politische Treiben in glänzendem Licht präsentiert. Russland war eine Nation, die viele Großveranstaltungen übernommen hat und eingesprungen ist für schwächelnde Veranstalter. Russland ist im Sport nach der Invasion in der Ukraine aktuell ein Geächteter. Das bekommen nun die Sportlerinnen und Sportler zu spüren. Sogar ein Komplettausschluss Russlands wird gefordert. Ein Überblick der neuen Entwicklungen.

Fußball: Die drei möglichen Fußball-WM-Play-off-Gegner Russlands weigern sich geschlossen, zu den Entscheidungsspielen Ende März anzutreten. Nach dem polnischen und dem schwedischen verkündete am Sonntag auch der tschechische Fußballverband, "unter keinen Umständen" gegen Russland spielen zu wollen. Damit gerät der Weltverband FIFA - der sich Bedenkzeit erbeten hat - noch stärker unter Druck, eine Lösung für die Play-off-Spiele am 24. und 29. März zu präsentieren. Der Weltverband wird sich entscheiden müssen, ob er den WM-Gastgeber von 2018 mit dem Ausschluss aus der WM-Qualifikation verprellt. Die UEFA hatte bereits festgelegt, das Champions-League-Finale am 28. Mai von St. Petersburg nach Paris zu verlegen. Außerdem steht bei der UEFA Geldgeber Gazprom im Fokus.

Beim Champions-League-Titelverteidiger Chelsea herrscht nach dem Teilrückzug des Eigentümers Roman Abramowitsch Unsicherheit. Der russische Oligarch und Putin-Günstling gibt ab sofort die Verwaltung des FC Chelsea ab.

Nordischer Skisport: Der norwegische Sport-Dachverband macht sich für den Ausschluss russischer und belarussischer Athleten von allen internationalen Sportveranstaltungen stark. Im nächsten Schritt sollen neben den 55 nationalen Verbänden und internationalen Sportorganisationen auch das Internationale Olympische Komitee und das Internationale Paralympische Komitee dazu ermutigt werden, "denselben Standpunkt einzunehmen". Die Befürwortung eines Ausschlusses der russischen und belarussischen Aktiven außerhalb ihrer Heimatländer sei die klare Meinung des Verbands. Zudem müssten Funktionäre aus Russland und Belarus in internationalen Verbänden von ihren Ämtern suspendiert werden. "Der norwegische Sport wird künftig weitere international koordinierte Sanktionen gegen Russland und den russischen und belarussischen Sport aggressiv unterstützen", hieß es in der Stellungnahme. Die FIS hatte am Freitag verlautbart, dass russische Athleten weiterhin an allen Bewerben und mit Russland als Herkunftsland teilnehmen dürfen. Allerdings wird bei Zeremonien weder die russische Hymne gespielt noch die Landesfahne gehisst.

Skisprung-Rennleiter Sandro Pertile hat den Schritt, Russlands Athleten nicht auszuschließen, verteidigt. "Die russischen Athleten können antreten - ohne russische Fahne und Hymne. Sie sind ein Teil unserer Familie. Sie sind Leute, die ein ganzes Jahr mit den anderen Athleten leben. Wir wollen gern die Athleten unterstützen", sagte FIS-Renndirektor Pertile.



Biathlon: Der Biathlon-Weltverband IBU beschloss, dass Biathletinnen und Biathleten aus Russland und Belarus bei den verbleibenden Weltcups in diesem Winter unter neutraler Flagge antreten müssen. Die russische Hymne wird nicht mehr gespielt. Der russische Biathlon-Verband RBU reagierte erwartbar verärgert und kündigte an, in diesem Winter nicht mehr anzutreten: "Dies ist eine direkte Diskriminierung unseres Landes und russischer Athleten." Der russische Biathlon-Verband hat die IBU für diesen Schritt scharf kritisiert. Das sei rechtswidrig, so die RBU.

Volleyball: Der Volleyball-Weltverband FIVB hält nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bezüglich der Männer-WM vom 26. August bis zum 11. September in Russland nicht mehr strikt an dem Ausrichter fest. "Der FIVB hört seinen Interessenvertretern zu und steht mit ihnen in Kontakt, einschließlich der nationalen Verbände, und teilt deren große Sorge um die Menschen in der Ukraine", hieß es. Der Weltverband streicht Russland zudem als Etappenort der Nationenliga.

Turnsport: Nach dem militärischen Einmarsch in die Ukraine hat auch der Weltturnverband seine Besorgnis über die Invasion ausgedrückt und Sanktionen gegen Russland und seinen Unterstützer Belarus verhängt. Bis auf Weiteres dürfen bei allen Veranstaltungen unter der Hoheit des Weltverbands weder die Flaggen der beiden Länder gezeigt noch die Hymnen gespielt werden. Das beschloss das Exekutivkomitee der FIG am Samstag in Lausanne. Darüber hinaus sagte der Verband alle in Russland und Belarus geplanten Weltcups ab und wird an die beiden Länder auch keine neuen Veranstaltungen vergeben.

Ehrungen: Der Judo-Weltverband hat Wladimir Putin als Ehrenpräsidenten und Botschafter der Sportart suspendiert. Das teilte die IJF am Sonntag mit. Kremlchef Putin ist selbst Träger des schwarzen Gürtels.