Ruud in Kitzbühel weiter - ÖTV-Doppel im Halbfinale

Beim Tennis Generali Open in Kitzbühel hat sich der topgesetzte Casper Ruud am Donnerstag trotz großer Probleme ins Halbfinale gekämpft. Der Norweger besiegte Mikael Ymer mit 3:6,7:6(5),6:1 und musste dabei einen Matchball des Schwedens abwehren. Neben Ruud schafften auch Daniel Altmaier (GER), Arthur Rinderknech (FRA) sowie Pedro Martinez (ESP) den Sprung ins Halbfinale. Aus heimischer Sicht erfreulich: Das ÖTV-Doppel Lucas Miedler/Alexander Erler steht im Halbfinale.

Ruud hatte noch das lange Nachtmatch vom Mittwoch gegen den Spanier Mario Vilella Martinez in den Beinen und war körperlich sichtlich nicht auf der Höhe. Nach verlorenem ersten Satz nahm sich der Norweger im zweiten Durchgang ein "medical timeout", um wieder in die Partie zu kommen. Allerdings kassierte die Nummer 14 der Welt ein Break zum 4:5, Ymer servierte zum Matchgewinn. Der Schwede - im Achtelfinale Sieger gegen Alexander Erler - konnte jedoch einen Matchball nicht nutzen und gab im Anschluss sein Service mit zwei Doppelfehlern zum 5:5 ab.

Beide Spieler leisteten sich nun zahlreiche Fehler bei eigenem Aufschlag. So gelang dem Weltranglisten-99. in der Folge erneut ein Break, doch der Schwede gab postwendend sein Service wieder ab und sollte auch in der Folge kein eigenes Aufschlagspiel mehr gewinnen. Im Tiebreak behielt Ruud mit 7:5 die Oberhand. Der Widerstand von Ymer war damit gebrochen, Ruud ging im dritten Satz schnell mit 5:0 in Führung, gab sein Service noch einmal ab, um nach 2:28 Stunden mit einem Break zu gewinnen. "Es war ein sehr, sehr hartes Match für mich, wie jeder sehen konnte. Mikael hatte die Chance zu siegen. Aber nicht immer gewinnt der bessere Spieler", gab sich der Norweger danach selbstkritisch.

Ruud bekommt es in der Vorschlussrunde mit Arthur Rinderknech zu tun, der Franzose bezwang den an Nummer drei gereihten Serben Filip Krajinovic mit 6:4,6:1. Zuvor hatte der Spanier Pedro Martinez seine Viertelfinalpartie gegen den Slowaken Jozef Kovalik im Eilzugtempo mit 6:2,6:2 gewonnen. Er trifft nun im Halbfinale auf den Deutschen Daniel Altmaier, der Dennis-Novak-Bezwinger Gianluca Mager aus Italien in drei Sätzen mit 6:1,6:7(5),6:3 besiegte.

Die österreichische Doppel-Paarung Miedler/Erler lieferte sich im Viertelfinale gegen Ariel Behar aus Uruguay und den Argentinier Guillermo Duran ein in allen Phasen enges und dramatisches Match. Satz eins ging im Tiebreak mit 9:7 an die Südamerikaner, den zweiten Satz holten sich der Niederösterreicher und der Tiroler mit 6:4. Die Entscheidung fiel daher im Champions-Tiebreak, und den gewannen Miedler/Erler mit 11:9. Im Halbfinale wartet nun das in Kitzbühel topgesetzte Duo Nikola Cacic (BIH)/Tomislav Brkic (SRB).

"Einfach unfassbar, gegen Behar, der im Moment unter den ersten zehn steht, zu gewinnen, das ist richtig geil. Beim Matchball war auch etwas Glück dabei, weil er das Netz mit dem Racket berührt hat. Aber die Stimmung war heute mega. Jetzt freuen wir uns auf die Partie am Center Court gegen das topgesetzte Doppel", jubelte Erler nach dem Match.