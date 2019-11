Sabitzer-Tor für Leipzig beim 3:2-Erfolg in Paderborn

RB Leipzig hat am Samstagabend mit einem 3:2-Sieg beim Schlusslicht in Paderborn vorerst die Tabellenführung der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Ein Doppelschlag von Patrik Schick (3.) und ÖFB-Offensivspieler Marcel Sabitzer (4./Weitschuss) in der Anfangsphase stellte früh die Weichen auf Sieg für die Gäste, bei denen der Steirer Hannes Wolf erstmals im Kader stand.

SN/APA (AFP)/RONNY HARTMANN Sabitzer steuerte einen Treffer bei