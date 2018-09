Sagan vor Titelverteidigung: "Wird richtig wehtun"

Als dreifacher Weltmeister nimmt Peter Sagan am Sonntag das Elite-Straßenrennen der Rad-WM in Tirol in Angriff. Der bergige Kurs kommt ihm nicht unbedingt entgegen, der Klassiker-Spezialist hielt sich daher mit Prognosen zurück. Viel werde vom Verlauf und der Taktik abhängen. Eines sei aber sicher, erklärte Sagan vor dem 258,5-km-Ritt mit 4.670 Höhenmetern: "Es wird ein richtig hartes Rennen."

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Sagan hält sich vor Elite-Straßenrennen mit Prognosen zurück