Saison-Fehlstart für Manchester United

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der neuen Premier-League-Saison einen Fehlstart erwischt. Im heimischen Old Trafford unterlagen die Gastgeber am Samstag Crystal Palace überraschend mit 1:3. Matchwinner war Palace-Torjäger Wilfried Zaha mit zwei Treffern für die Londoner.

SN/APA (AFP)/MARTIN RICKETT Rekordmeister verlor 1:3 gegen Crystal Palace

Andros Townsend hatte die Gäste schon in der siebenten Minute in Führung gebracht, dann erhöhte Zaha in der 74. Minute per umstrittenem Foulelfmeter auf 2:0. Zuvor war Jordan Ayew noch an United-Keeper David de Gea gescheitert, der sich aber zu früh bewegt hatte. Nach Videobeweis wurde der Strafstoß wiederholt, Zaha traf diesmal. Den Anschlusstreffer von United-Neuzugang Donny van de Beek (80.) konterte Zaha mit dem entscheidenden 3:1 (85.). Man United war erst verspätet in die Saison eingestiegen, weil das Team wegen seiner Teilnahme am Europa-League-Finalturnier im August von der Liga eine längere Pause zugestanden bekam. Quelle: Apa/Dpa