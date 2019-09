Saisonende für Steelers-Quarterback Roethlisberger

Für Ben Roethlisberger, den Star-Quarterback der Pittsburgh Steelers, ist die Saison der National Football League (NFL) schon wieder vorbei. Der 37-Jährige war bei der 26:28-Heimniederlage am Sonntag gegen die Seattle Seahawks im zweiten Viertel wegen einer Ellbogenblessur an seinem rechten Wurfarm ausgeschieden. Die Steelers teilten nun am Montag mit, dass Roethlisberger operiert werden müsse.

SN/APA (AFP/Getty)/Justin K. Aller Saison-Aus für Big Ben