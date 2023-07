Salzburg bestreitet am 9. August Test gegen Inter Mailand

Red Bull Salzburg testet auch heuer noch gegen einen prominenten Gegner. Wie Österreichs Fußball-Meister am Freitag bekannt gab, gastiert Champions-League-Finalist Inter Mailand am 9. August (19.00 Uhr/live ServusTV) in der Red-Bull-Arena. Die Mailänder waren bereits im Dezember 2022 im Zuge eines Kurztrainingslagers auf Malta Gegner des Teams von Matthias Jaissle.

BILD: SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Stürmerstar Martinez kommt nach Wals-Siezenheim

Der Kartenvorverkauf für die Partie begann am Freitag auf der Club-Website. "Es ist für uns eine tolle Anerkennung, dass mittlerweile so viele große Clubs zu Testmatches nach Salzburg kommen", sagte Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter. Im Vorjahr testete Salzburg gegen Liverpool, das Jahr davor gegen Atletico Madrid und den FC Barcelona. Real Madrid war 2019 der prominente Gast gewesen.