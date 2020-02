Salzburg dank 3:2 gegen KAC weiter auf Erfolgskurs

Red Bull Salzburg hat in der Pick Round der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) die Siegesserie fortgesetzt. Die Bullen besiegten am Sonntag Meister KAC mit 3:2 und liegen nach dem vierten Sieg im vierten Zwischenrundenspiel weiter sechs Punkte vor HCB Südtirol und bereits je zehn vor den Vienna Capitals und dem KAC. Südtirol festigte mit einem 4:1 in Graz Rang zwei bei Halbzeit der Pick Round.

SN/APA (Expa/Archiv)/EXPA/JOHANN GR Derek Joslin im Einsatz