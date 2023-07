Salzburg Ducks: Obfrau Christine Gappmayr: "Bei uns geht es um das Team"

Die Ducks bekommen 2024 eine neue Heimat. Obfrau Christine Gappmayr erklärt die Hintergründe.

Obfrau Christine Gappmayr freut sich schon auf das Eröffnungsfest des American Football-Zentrums in Liefering 2024.

Von Beginn an ist Christine Gappmayr Obfrau der Salzburg Ducks. Erst kürzlich gelang dem American Football Verein der Coup: Es wurde der erste Spatenstich für das erste eigene American Football-Zentrum Salzburgs in Liefering gesetzt (siehe Seite 12), das neben einer modernen Heimstätte auch Trainingsmöglichkeiten für die 340 aktiven Footballspielenden bietet. Im Juli 2024 soll die neue Heimstätte eröffnet werden, gerade beginne man die Gespräche zum Namen des Zentrums. Die Redaktion hat mit der Obfrau gesprochen.

Was ist der heutige Stand von American Football in Salzburg?

Christine Gappmayr: Beim Pressetermin hat Bürgermeister Harald Preuner die Wichtigkeit von American Football betont. Bei Heimspielen haben wir an die 1000 Zuschauer, wobei uns aufgefallen ist, dass wahnsinnig viele Familien kommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es bei dem Sport weniger um Stars und mehr um das ganze Team geht. Die Kinder bekommen zudem anfangs kleine Glöckchen und dürfen auch Lärm machen und mitmachen.

Was ist das Besondere an dem Sport?

American Football ist ein Sport, den jeder ausüben kann, egal welche Körperstatur, Wir brauchen die Großen, die Kleinen, die Fitten und die Dünnen und bei uns gibt es keine Stars, denn das ganze Team hält zusammen. Es funktioniert nur als Team.

Wird sich das neue Football- Zentrum ihrer Meinung nach auf die Entwicklung der Salzburg Ducks auswirken? Wir spielen in der obersten Liga der AFL (Austrian Football League) und mit dem neuen Football-Zentrum, da trainiert man dann auch anders. Wenn man keine Feldmarkierungen hat, dann weiß man auch nicht, wo die Markierung ist. Nun kann das Training ganz anders ausgerichtet werden. Jetzt sind wir super aufgestellt. Zudem hat auch das Nationalteam schon angefragt für Camps nächste Jahr. Wir haben dann ja auch Meetingräume und Trainingsmöglichkeiten. Zudem werden auch die Testungen für Jugend dann bei uns ausgeführt, damit ist Salzburg einer von fünf Orten, an denen diese stattfinden.

Sie hatten anklingen lassen, dass Sie vermehrt Jugendliche von der Straße holen möchten. Was ist da geplant?Wir haben schon eine Förderung beantragt. Ich möchte nach der Eröffnung am Nachmittag öffnen, ein Essen anbieten und dann Jugendliche in verschiedenen Sportarten betreuen lassen, wie zum Beispiel Basketball, Flagball oder auch einfach zum Trainieren im Fitnessraum. Wir sind hier wie eine Familie.

Zur Eröffnung wird es sicher eine Feier geben?

Auf die freue ich mich jetzt schon. Wir werden vor allem die einladen, die im Hintergrund so viel gemacht haben. Alle die uns kennen, wissen, dass die Ducks feiern können.