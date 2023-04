Salzburg-Filiale legt im Volleyball-Finale wieder vor

Die Volleyballerinnen von Linz-Steg um Kapitänin Lilly Hager aus Bürmoos haben sich im dritten Spiel der "Best of five"-Finalserie um den österreichischen Meistertitel wieder einen Vorteil verschafft.

Die Titelverteidigerinnen gewannen am Sonntagabend das Heimspiel gegen Sokol/Post 3:0 (21,19,17) und liegen somit in der Serie mit 2:1 voran. Die vierte und vielleicht bereits entscheidende Partie findet erst in zehn Tagen, am Donnerstag, 27. April, in Wien statt. Serien-Titelgewinnerin Lilly Hager war als Libera im Einsatz, die Neumarkterin Bojana Ubiparip war Ersatzspielerin.

Die ersten beiden Sätze verliefen lange ausgeglichen und waren umkämpft, erst in den entscheidenden Phasen um die 20-Punkte-Marke trumpften die Linzerinnen jeweils auf. Kurz vor 22.00 Uhr verwerteten die Steelvolleys im dritten Durchgang, den sie etwas klarer gestalteten, den ersten Matchball.