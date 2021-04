Salzburg-Filiale Linz-Steg vor nächstem Meistertitel

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen kann ASKÖ Linz-Steg das Meister-Triple perfekt machen. Das Team von Trainer Roland Schwab gewann das erste Finale gegen UVC Graz mit 3:1.

Die "Steelvolleys" haben bereits 2019 und 2020 das Double gewonnen, wobei aber der zweite Titel nur inoffiziell ist: Die Liga war vor den Play-offs wegen der Coronapandemie abgebrochen worden, Linz hatte den Grunddurchgang als Erster beendet.

Beim 3:1-Heimsieg in Amstetten waren Victoria Deisl aus Seekirchen und Lilly Hager aus Bürmoos im Einsatz. Die dritte Salzburgerin im Team, Bojana Ubiparip aus Seekirchen, war Ersatz. Trainer Roland Schwab aus Saalfelden sagte: "Wir haben alles, was schlecht gemacht werden kann, in den zweiten Satz gepackt. Aber wir haben aus dem Tief wieder rausgefunden und uns belohnt. Heute haben wir den ersten Schritt gemacht, nun haben wir Matchball." Bereits am Sonntag kann sein Team im zweiten Match in Graz den Deckel draufmachen. Ein allfälliges Entscheidungsspiel würde gleich tags darauf erneut in Graz steigen. "Das nächste Spiel wird sicher ein harter Kampf, aber ich glaube, dass wir es schaffen werden" , sagte Victoria Deisl.

Wegen Coronafällen im Team musste Linz-Steg vor dem zweiten Halbfinale gegen Sokol/Post unfreiwillig pausieren. Die Finalserie wurde von best of five auf best of three gekürzt.