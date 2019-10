Salzburg gegen Sturm, Kellerduell im Ländle

Der in der Fußball-Bundesliga schier unantastbare Meister Red Bull Salzburg gastiert am Samstag in Graz, Hausherr Sturm droht nach nur einem Sieg in den jüngsten vier Runden der nächste Rückschlag. Im Kellerduell der 11. Fußball-Bundesligarunde kommt es zum Duell Altach gegen Admira, der LASK empfängt den SV Mattersburg (alle Spiele ab 17.00 Uhr).

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Dichtes Programm nach der Länderspielpause