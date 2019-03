Salzburg-Gegner Napoli unterlag im Schlager Juventus 1:2

Der SSC Napoli hat vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Europa-League gegen Red Bull Salzburg den Schlager in der italienischen Serie A verloren. Die Mannschaft von Startrainer Carlo Ancelotti unterlag am Sonntag in einer packenden Partie mit spektakulären Torraumszenen zu Hause Juventus Turin mit 1:2 (0:2) und hat die letzte realistische Hoffnung auf die Meisterschaft verspielt.

/APA (AFP)/CARLO HERMANN Juve bleibt in der Serie A unbesiegt