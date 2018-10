Salzburg gelang in Champions Hockey League Aufstieg

Österreichs Eishockey-Meister Red Bull Salzburg steht in der Champions Hockey League (CHL) in der K.o.-Phase. Die Truppe von Chefcoach Greg Poss unterlag zwar am Mittwoch beim bereits davor als Aufsteiger festgestandenen SC Bern 1:2 (0:0,1:0,0:1/0:0,0:1) nach Penaltyschießen, der Punkt für das Erreichen der Verlängerung reichte aber für das Weiterkommen. Verfolger Växjö liegt vier Zähler zurück.

SN/APA (Keystone)/MARCEL BIERI Niederlage reichte fürs Weiterkommen