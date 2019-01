Red Bull Salzburg ist am Mittwoch im Semifinale der Champions Hockey League (CHL) ausgeschieden. Österreichs Meister unterlag im Rückspiel der Vorschlussrunde auf eigenem Eis dem "Schwesternclub" Red Bull München 1:3 (1:2,0:0,0:1), nachdem das Hinspiel in München vergangene Woche 0:0 ausgegangen war. Der deutsche Club trifft im Finale am 5. Februar in Schweden auf Frölunda Göteborg.

SN/APA (EXPA/JFK)/EXPA/JFK Salzburg zuhause gegen München spielstark, aber unglücklich