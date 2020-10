Der Deutsche John Jason Peterka ist von den Buffalo Sabres in der zweiten Runde des NHL-Drafts an insgesamt 34. Stelle ausgewählt worden. Der 18-jährige Stürmer läuft derzeit für Salzburg in der Ice Hockey League auf, die Mozartstädter haben den in der eigenen Akademie ausgebildeten Peterka vom Red-Bull-Partnerclub München ausgeliehen.

Quelle: APA