Salzburg-Marathon bringt die Lauflust in die Stadt zurück

Der Salzburg Marathon findet Mitte Mai erstmals seit 2019 wieder statt und wird mit einer Aktivwoche eingeleitet.

Zwei Jahre hintereinander haben ihn die Bewegungshungrigen vermisst, heuer wird der Salzburg Marathon nach coronabedingter Auszeit wieder den Höhepunkt des Lauf-Frühjahrs bilden. Am 15. Mai steht die Stadt im Bann der 42,195 Kilometer. Aber schon in den Tagen davor sollte bei den "Lauffestspielen" für Jedermann die richtige Strecke dabei sein.

Marathonveranstalter Johannes Langer sagt: "Die Lust aufs Laufen war in den letzten drei Jahren riesig, wenn auch oft sehr einsam." Die Sehnsucht nach einem Gemeinschaftserlebnis wie früher wird gleich mit mehreren Tagen im Zeichen von Sport und Bewegung gestillt. "Durch das Ausdehnen der Lauffestspiele der Mozartstadt gelingt uns auch eine Entzerrung der Besucherströme und damit erhöhte Sicherheit", betont Langer.

Mit einem ganz neuen Event starten die Bewerbe am Mittwoch, den 11. Mai: Der StudiRun ist ein Teamlauf für Studierende und junge Menschen, die eine Lehre absolvieren. Tags darauf können auch Freizeitläufer auf den Spuren der Profis einmal das Stadionerlebnis ausprobieren. Im runderneuerten Sportzentrum Nord werden auf der mit LED-Beleuchtung ausgestatteten Bahn 5000 Meter absolviert.

Am Freitag gehört die Bühne den Läuferinnen und Walkerinnen, die sich beim Salzburger Frauenlauf vom Volksgarten aus auf den Weg machen. An selber Stelle zeigt Salzburgs Sport am Samstag bei der "Bunten Sportpalette" seine ganze Vielfalt mit vielen Möglichkeiten zum Ausprobieren. Junior-Marathon und der "OneMileForASmile"-Inclusion Run bilden ebenfalls am Samstag die emotionale Ouvertüre zum großen Finale am Tag darauf.

Der Salzburg Marathon ist erstmals seit 2018 auch wieder Staatsmeisterschaft, womit sich auf der schnellen und flachen Strecke zwischen Altstadt und den Schlössern Hellbrunn, Leopoldskron und Mirabell jede Menge Topathleten ein spannendes Rennen liefern werden. Bei Halbmarathon, 10-Kilometer-Lauf und Staffelmarathon finden alle ihre Strecke, auf der dem lang vermissten Laufen mit tausenden anderen gefrönt werden kann. Der Zieleinlauf mit Blick auf die Festung in der Hofstallgasse ist ein Erlebnis, das Marathonfans aus aller Welt anzieht.

Die Voranmeldung ist noch bis inklusive 1. Mai geöffnet. Alle Informationen zu Bewerben, Strecke etc. online unter www.salzburg-marathon.at