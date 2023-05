Salzburg-Marathon: Ein Jubilar wächst weiter

Der Salzburg Marathon feiert seine 20. Auflage als viertägiges Festival. Die Kombination aus Sport, Kultur und Natur finden bei Laufbegeisterten aus aller Welt Anklang.

Rechtzeitig zum Jubiläum wird sich Salzburg am Sonntag auch wettermäßig von seiner schönsten Seite zeigen: Die rund 7500 Aktiven beim 20. Salzburg Marathon dürfen mit Sonne rechnen. Das ist nicht der einzige Kontrast zur Premiere: 2004 waren 1830 Unentwegte bei nasskaltem Wetter weitgehend unter sich. Die Begeisterung entlang der Strecke war enden wollend.

Fast wäre es nach diesem freudlosen Start bei der einen Auflage geblieben. Vor dem drohenden Aus übernahm Johannes Langer die Organisation und ist heute noch der "Mr. Marathon" in Salzburg. Unter seiner Federführung wuchs der Lauf zum Mehrtages-Ereignis mit vielen Facetten, darunter einer bunten Sportpalette oder einem Inklusionslauf: "Jeder findet genau die richtige Herausforderung für sich." Das Event wächst auch sonst in jeder Hinsicht:



Höher.Passenderweise am Himmelfahrtstag (9 Uhr) wird es beim Salewa Gipfeltreffen hoch hinaus gehen. Die flotte Wanderung vom Volksgarten auf den Gaisberggipfel leitet die sportlichen Tage bewusst mit Naturgenuss und gemütlichem Abschluss ein.

Größer. Nach den coronabedingten Absagen 2020 und 2021 und dem Comeback im Vorjahr werden heuer fast wieder so viele Laufsportbegeisterte wie 2019 erwartet. "Wir verzeichnen ein Plus von 15 bis 20 Prozent in allen Hauptbewerben", berichtet Marathon-Medienchef Thomas Kofler. Obwohl heuer im Gegensatz zu 2022 keine Staatsmeisterschaften ausgetragen werden, könnte im Marathon sogar die magische 1000er-Marke geknackt werden.

Weiblicher. Der Anteil der Frauen steigt in allen Bewerben stetig. Beim Salzburger Frauenlauf mit Walking am Freitag (Volksgarten, 19.15) haben die Herren überhaupt Pause. Das Rennen in Sonnenuntergangs-Atmosphäre feiert bei seiner 15. Auflage auch schon ein halbrundes Jubiläum.



Internationaler. Laufen in der Stadt von Mozart und "Sound of Music", damit erfüllen sich Menschen aus vielen Ländern einen Traum. Vorbei an Schloss Hellbrunn, Leopoldskron und Mirabell, mit der Festung als Kulisse und einem Zieleinlauf vor dem Haus für Mozart - so etwas kann nicht jeder Marathon bieten. Im Marathon ist der Anteil ausländischer Teilnehmer auf rund zwei Drittel gestiegen. Sie stammen aus rund 80 verschiedenen Nationen.



Länger. Laufpublikum und Begleiter buchen mittlerweile im Schnitt eher drei statt zwei Nächte in Salzburg (insgesamt sorgt der Marathon für 30.000 zusätzliche Übernachtungen) und geben überdurchschnittlich viel Geld aus. Der laufende Gast ist längst genauso willkommen wie der Festspielbesucher, wie Christian Wieber als Obmann des Altstadtverbands wohlwollend betont: "Der Marathon verbindet Sport, Kultur und Natur. "



Schneller. Die flache Strecke (nur neun Meter Höhendifferenz) wirkt verlockend. Die Streckenrekorde liegen bei 2:14:16 (Männer) bzw. 2:35:05 Stunden (Frauen). Simon Kamau Njeri und Doreen Jerop Murkomen aus Kenia greifen diese Bestmarken am Sonntag an. Alle Infos unter: www.salzburg-marathon.at



Lauffestspiele - der Zeitplan

Mittwoch, 17. Mai (17 Uhr): Plogging (Start im Volksgarten)

Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt; 9 Uhr): Salewa GipfelTreffen (Volksgarten, Gaisberg)

Freitag, 19. Mai

13 bis 19 Uhr: SportMall mit Startnummernabholung und Medical Service (Eisarena Volksgarten)

19.15 Uhr: Salzburg Frauenlauf (5,5 km)

20 - 21.30 Uhr: Siegerinnenehrung, Welcome Party mit DJane Sarah Viola



Samstag, 20 Mai

8.30 Uhr: Cup&Cino Frühstückslauf (Eisarena Volksgarten)

13 bis 19 Uhr: SportMall mit Startnummernabholung und Medical Service (Eisarena Volksgarten)

12 bis 19 Uhr: Bunte Sportpalette (Volksgarten)

15.15 Uhr: Mini-Marathon und Junior-Marathon (Volksgarten)

18.30 Uhr: #OneMileForASmile Inclusion Rund by Coca-Cola (Volksgarten)

20 bis 21.30 Uhr: Integrations-Party mit DJ



Sonntag, 21. Mai

8.45 Uhr: Start Hervis-10K CityRun (Hostallgasse)

9.00 Uhr: Start Salzburg Marathon, Sparkasse Halbmarathon (Griesgasse)

9.10 Uhr: Start Powerade Staffelmarathon (Griesgasse)

ab 9.15 Uhr: Zieleinläufe (Hofstallgasse)

ab 10 Uhr: Flower Ceremonies

ca. 16.30 Uhr: Veranstaltungsende

